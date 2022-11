Monferrato Basket, poker di vittorie

CASALE MONFERRATO - Quattro affermazioni questo weekend per le squadre del settore giovanile della Monferrato Basket e sue compagini satelliti.

Torna al successo l'Under 17 Gold di coach Gabriele Longo che supera Rices Vercelli 60-84 (Leuzzi 33 punti, Gonella 23 punti). Ok anche l'Under 15 Eccellenza che dopo la vittoria con Biella Next della scorsa settimana batte Virtus Verbania 74-50. Dopo un primo periodo di rodaggio il gruppo sta trovando la sua identità.

A segno anche il quintetto di serie D contro Novara Basket: 69-65. Bene ancora una volta Bialkowski (18), in doppia cifra anche Botto e Bertola. Perde di misura l'Under 15 Silver che in trasferta con il Basket Novara viene superata con il punteggio di 69-65. Niente da fare per l'Under 13 Gold ancora alla ricerca della prima gioia in campionato, mentre l'Under 14 vince in casa dell'Ubc Chieri 56-65. Miglior realizzatore Agostini con 16 punti.

Under 17 Gold

RICES VERCELLI-VALENZA MONFERRATO BASKET 60-84

VALENZA MONFERRATO BASKET: Bersano, Gonella 23, Leuzzi 33, Bagnato 10, Amelotti 6, Spagliardi 4, Grignolio 6, Balzano. All. Longo

Under 15 Eccellenza

MONFERRATO BASKET-VIRTUS VERBANIA 74-50

MONFERRATO BASKET: Accornero 20, Flueras 22, D’Ermilio 3, Giambruno 16, Agostini 2, Taieb 2. Cosyamagna 2, Leonini 4, Perez, Buscaldi. All. Ferrero

Serie D

CB TEAM-NOVARA BASKET 69-65

CB Team: Bialkowski 18, Botto 12, Bertola 10, Casanova 7, Giovanelli 6, Rossi 5, Chornohryskyi 4, Poletti 4, Scappini 3, Grossholz, Marmonti, Canepari. All. Costamagna

Under 15 Silver

BASKET NOVARA-MONFERRATO BASKET 63-58

Monferrato Basket: Bollo, Chillò 8, D’Angelo, Desana 14, Dusio 8, Novelli, Schiavi 5, Selvatici 13, Tufano 10, Trucco. All. Cavallero.

Under 13 Gold

DERTHONA BASKET - MONFERRATO BASKET 53-24

Monferrato Basket: Lombardi 10, Lionti 6, Buzzi P. 2, Buzzi M. 2, Bergesio 2, Scarrone. All. Vercelli.

Under 14 Gold

UBC CHIERI-MONFERRATO BASKET 56-65

Monferrato Basket: Agostini 16, Costamagna 12, Selvatici 10, Tufano 8, Dusio 6, Desana 6, Taieb 6, Schiavi 1, Bollo, Novelli. All. Ferrero.