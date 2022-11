Damiani assume la gestione diretta del mercato di Taiwan. E apre a Taipei

TAIWAN - Damiani, il marchio di alta gioielleria di Valenza noto in tutto il mondo per le sue raffinate creazioni Made in Italy, consolida la sua posizione in Asia assumendo la gestione diretta del mercato di Taiwan. L’Oriente si sta rivelando un mercato in espansione grazie a diversi fattori, tra cui una clientela alto-spendente sempre più numerosa, affascinata dalla qualità eccellente e dal lusso italiani.

Il brand ha infatti conquistato una posizione rilevante in mercati maturi come la Corea, dove ha guadagnato ulteriore visibilità e notorietà in seguito alle recenti relocation delle boutique di Shinsegae Gangnam e Lotte World Tower, noti department store di Seul. Il grande potenziale dimostrato da Taiwan, unito ai risultati positivi registrati nel corso degli anni, hanno quindi portato alla decisione di aprire e di gestire direttamente la filiale.

Taipei è testimone dell’apertura di una nuova prestigiosa boutique monomarca all’interno della Regent Galleria, l’esclusivo department store della città, noto anche come 'House of Fashion'. Situato accanto agli store dei più importanti marchi del lusso, il nuovo punto vendita accoglie gli appassionati di gioielli alla scoperta delle splendide creazioni della Maison tutte permeate dei valori di qualità, Made in Italy, autenticità, integrità, famiglia, che fanno di Damiani un riferimento dell’eccellenza italiana riconosciuto a livello internazionale.

All’interno della boutique gli appassionati potranno scoprire le collezioni must-have – come la trendy D.Icon, l’iconica Belle

Époque, la moderna Margherita e la femminile Mimosa, senza dimenticare la collezione bridal – e una selezione di meravigliosi Masterpieces.