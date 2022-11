Alessandria in vetrina grazie a San Baudolino

Una grande festa che consente alla città di Alessandria di mettersi 'in vetrina' insieme ai suoi tesori: questo è, ormai, la Fiera di San Baudolino, giunta quest'anno all'edizione numero 36.

Un evento che, come si è visto ieri e nella mattinata di oggi, ha portato per le vie e le piazze del centro storico tantissima gente, attirata dai profumi e dalla qualità di tartufi e funghi, salumi e formaggi, miele, nocciole e... chi più ne ha più ne metta. Già, perché grazie alla manifestazione dedicata al patrono, è possibile scoprire bellezze e unicità che tanti finiscono per dare per scontate. Ma che, come hanno ricordato il presidente della Camera di Commercio di Alessandria e Asti Gian Paolo Coscia e il sindaco Giorgio Abonante, è merito "dell'impegno dei nostri produttori, gente che fatica un anno intero per dare risalto alle tipicità del territorio".

Abonante, Berrone, Cava, Coscia, Protopapa: il video

Anche l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa ha battuto sul tasto degli "sforzi" che gli agricoltori quotidianamente fanno per superare le difficoltà, impreviste e mai affrontate prima magari come quelle degli ultimi mesi, con i rincari dell'energia e di tutte le materie prime.

Per il presidente di Alexala Roberto Cava e l'assessore al Commercio del Comune di Alessandria, Giovanni Berrone, inoltre, un altro è il fattore importante su cui continuare a lavorare: "La capacità di essere attrattivi e di operare insieme, senza barriere. Ci sono tante cose che si possono fare per valorizzare Alessandria e la sua provincia: fare rete è la miglior risposta e il miglior modo per raggiungere scopi importanti anche sotto il profilo turistico". E vedere piazzetta della Lega, corso Roma, via dei Martiri e via Vochieri piene di gente intenta a curiosare tra i banchi e ad assaggiare è veramente il miglior premio per tutti.

Fiera di San Baudolino, una domenica di festa Alessandria: tanta gente per le bancarelle dei prodotti tipici in centro

Alla Corte del Gusto nel cortile della sede della Camera di Commercio, tra l'altro, si è svolta anche la premiazione della Mostra-mercato del Tartufo: un'annata qualitativamente molto buona, ma dai numeri esigui come raccolto (a fronte, al contrario, di una stagione ottima per i funghi). I premiati? L'Azienda agricola Pasotti Tartufi di Melazzo per il "miglior esemplare unico" (ben 96 grammi); Christian e Luca Scillo di Alessandria per il "miglior gruppo di tartufo bianco" (852 grammi); di nuovo l'Azienda agricola Pasotti Tartufi di Melazzo per il "miglior gruppo di tartufo nero" (552 grammi); Pasqualino Brilli di Carpeneto come "cercatore" (606 grammi).