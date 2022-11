Fermana - Alessandria, i protagonisti

ALESSANDRIA - La difesa a 4 è un marchio di fabbrica dell'Alessandria ormai da molte giornate.

E, oggi, torna a esserlo anche per la Fermana, dopo le indicazioni non molto convincenti per il 3-5-2, scelto da Protti anche a Carrara. Una scelta obbligata anche dall'indisponibilità di Parodi in difesa, uno dei quattro indisponibili, insieme a De Pascalis, Pinzi e Tulissi.

Recuperato Fischnaller e, con lui, anche Nardi e Misuraca, tutti e due pronti per una maglia da titolare. Non partirà dall'inizio il terzo ex in attacco, Bunino.

In casa Alessandria quattro out per infortunio, Sylla, Pagani, N'Gbesso e Liverani, e uno, Filip, indisponibile per impegni con la sua nazionale, che tornerà a disposizione dopo la gara con il Siena.

Ci sono anche quattro diffidati: oltre a Filip, Checchi, Galeandro e Nunzella. Rebuffi è intenzionato a confermare l'atteggiamento tattico di Lucca, con qualche variazione negli interpreti.

Le formazioni

Fermana (4-3-3): Nardi; Eleuteri, Spedalieri, Pellizzari, De Nuzzo; Scorza, Giadonato, Misuraca; Romeo, Fischnaller, Maggio. A disp.: Borghetto, Luciani, Graziano, Bunino, Cardinali, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Carosso, Nannelli, Gkertsos, Ronci. All.: Protti

Alessandria (4-4-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Rizzo, Speranza, Nichetti, Lombardi; Martignago, Nepi. A disp.: Dyzeni, Rossi, Podda, Costanzo, Mionic Galeandro, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Baldi, Ghiozzi, Gazoul. All.: Rebuffi

Arbitro: Mirabella di Napoli

Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Brunetti di Milano, quarto ufficiale Papagno di Roma2