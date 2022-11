Impresa Luese Cristo. Acqui raggiunta tre volte

CHERASCO - Vincere 4-3 dopo essere stati sotto 3-0 al 34' del primo tempo? Fatto, dalla Luese Cristo, in emergenza in casa della terza forza dell'Eccellenza, la Cheraschese: poco dopo la mezzora la gara sembra nelle mani dei padroni di casa, tre volte a segno, "il peggior primo tempo della stagione", ammette il dg Daniel Romeo. Il gol di Mocerino tiene aperta la speranza, la ripresa è un'altra gara. Gli uomini di Adamo (squalificato) trasformati, bravi a sfruttare le palle inattive. Ancora Mocerino accorciasì, al 44' Kankam pper il pareggio, e quasi sul filo del gong il poker, firmato da Viscomi, al 49', che regala tre punti dal valore enorme, "merito di tutti i ragazzi".

Tre vantaggi non bastano

Acqui sfiora il secondo successo di fila, ma non riesce a tenere, per tre volte, il vantaggio, sul campo di una Pro Villafranca in salute. Eppure la prima frazione dei termali è la migliore fino ad ora, vantaggio di Piana, Bandirola pareggia, ma un eurogol di Costa Pisani manda gli ospiti al riposo avanti 2-1. Peccato, però, per la sbandata in avvio di ripresa, che ancora Bandirola sfrutta. L'Acqui ci crede, Taddeo Martino segna la sua prima rete nel calcio dei grandi, ma ancora non basta, perché a 3'ì dalla fine, su palla inattiva, il gigante Idahosa firma, di testa, il 3-3

Le formazioni

Acqui: Ivaldi, Costa Pisani, Cirio, Verdese, Emiliano, Ndiaye, Morganti, Nani, Guazzo, Innocenti, Piana. All.: Merlo

Luese Cristo; Bodrito, Mnedolia, Mocerino, Cascio, Milanese, Silvestri, Dan (27'st Viscomi), Liguoro, Neirotti (36'st Kankam), Simone, Binello. All.: Tascheri (al posto di Adamo, squalificato)