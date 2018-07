Rossi: "Un Odg per dare maggiore autonomia al Piemonte"

"Abbiamo depositato, come gruppo consiliare di Forza Italia, un ordine del giorno in consiglio regionale per impegnare il presidente Chiamparino a trattare con il governo, insieme a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per l'attribuzione di maggiori competenze e conseguentemente anche di nuovi trasferimenti. Il documento ha già raccolto l'approvazione della maggioranza, che nelle prossime sedute di Consiglio si è detta disponibile a votarlo, oltre che di tutte le forze di centrodestra": parole del consigliere Luca Rossi (Fi), valenzano.

"Mi aspetto che la giunta regionale piemontese, fino ad oggi molto timida nell'affrontare l'argomento, finalmente si muova nel solco di quanto già fatto dalla regione Emilia Romagna - aggiunge - avviando un dialogo trasversale con il governo nell'esclusivo interesse del territorio. Da anni i cittadini ci domandano che la parte più cospicua delle tasse che versano allo Stato resti nella regione in cui abitano. La sfida sta tutta qui".