Anfossi dà i locali per ospitare presepi

L’esposizione dei presepi dei maestri artigiani di via San Gregorio Armeno viene prolungata fino a martedì 18 dicembre, con lo spostamento della location da Palazzo Monferrato a via dei Martiri 20. Grazie alla ditta Anfossi abbigliamento, che ha messo a disposizione, come sede, un proprio locale sfitto, e grazie all’associazione Corpo di Napoli, che si è resa disponibile a prolungare la permanenza ad Alessandria di due maestri artigiani, sarà possibile, "per chi non è riuscito a visitare la mostra mercato nei giorni scorsi o per chi ha piacere di ammirare nuovamente le opere artistiche famose in tutto il mondo" (come dice l'Ascom), vedere il presepe artistico donato alla città, ascoltare dagli artigiani la storia e la simbologia, e trovare scenografie, statuine e manufatti creati dai maestri. L’orario di apertura al pubblico è dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per maggiori informazioni: 0131 314839.