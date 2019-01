Addio a Bort, il papà delle 'ultime parole famose'

Chi non ha acquistato 'La settimana enigmistica' per andare a leggere 'Le ultime parole famose'? Tutti, perché il tratto inconfondibile e la battuta giusta erano un valore aggiunto. Creati da Mario Bortolato, 'Bort' per tutti, il decano dei vignettisti, veneto di origine, nato a Salzano, ma alessandrino di adozione e molto innamorato della sua città, che compare in molte sue vignette, come anche i personaggi celebri. 'Bort' si è spento questa notte, nella sua abitazione: 92 anni, ne avrebbe compiuti 93 il prossimo 2 agosto , fino all'ultimo è stato attivo, anche partecipando a mostre. Una monografica a Castellazzo, per la Galleria Gamondio e, nel 2016, un omaggio dal suo paese natale, Salzano, che gli aveva dedicato 'La Settimana di Bort', proprio per celebrare la sua collaborazione con il noto settimanale. L'esordio su Marc'Aurelio, negli anni Cinquanta, ma anche Grazia, Famiglia Cristiana, Millelibri, Domenica Quiz e Relax. Le sue vignette sono state pubblicate su riviste di tutto il mondo. Il funerale lunedì, alle 15.30, nella chiesa di San Giovanni Evangelista, al Cristo. Dove domani, domenica, alle 19, sarà recitato il rosario. La redazione de Il Piccolo è vicina ai figli Marina e Paolo e alle loro famiglie