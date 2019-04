Leonardo, 16 anni, ha vinto le Olimpiadi di italiano

Il primo a stupirsi del successo è proprio lui, Leonardo Deambrogio, 16 anni, alunno della 2A all'istituto 'Leardi' di Casale: il primo studente di un istituto tecnico a vincere le Olimpiadi di italiano, la finale a Torino, oltre 70mila i partecipanti in tutta Italia alla 9a edizione, organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la collaborazione dell’Accademia della Crusca. "Ho battuto tutti quei ragazzi e ragazze dei licei classici - il suo primo commento quando ha saputo l'esito della finale, primo tra gli junior, ammessi in 82 nelle diverse categoria di età - è proprio vero che il mondo sta cambiando e siamo in tanti a voler provare a scrivere il futuro". Leonardo vive in campagna, il papà agricoltore, coltiva soprattutto riso, e nel tempo libero il ragazzo non disdegna di aiutarlo anche con il trattore. La mamma lavora in banca, la sorella studia al liceo scientifico. La passione sportiva di Leonardo è la pallacanestro, a basket gioca anche. Legge molti libri, di tutti i generi, ma soprattutto politica. E ha un sogno, diventare sindaco. Gli piace molto studiare, ha quasi tutti 10 e per il futuro è orientato verso l'economia e oò diritto