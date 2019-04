Addio a Claudio Ferrando, il maestro degli orologi

Il mondo del commercio alessandrino piange Claudio Ferrando, "imprenditore di rara professionalità, infinita gentilezza e grande caparbietà" come lo saluta Confcommercio Alessandria. Nel suo negozio di orologeria e oreficieria, in via Migliara, la ricerca del bello, del prezioso, dei pezzi unici e il piacere di proporli e, sempre, per i clienti, la certezza di incontrarlo e affidare alla sua bravura anche orologi rari che Ferrando conosceva tutti e tutti faceva funzionare. Proprio come aveva fatto per quello, enorme, in Cittadella. Negli ultimi tempi aveva ceduto il testimone dell'attività commerciale alla figlia Rossella, ma restando sempre un punto di riferimento, anche per Ascom Confcommercio Alessandria, di cui è stato a lungo anche vicepresidente, socio appassionato, innamorato del suo lavoro, convinto delle potenzialità di Alessandria e sempre al fianco dei colleghi. Fra gli incarichi anche la presidenza del Lions Alessandria Host. Lascia la moglie e la figlia, a cui vanno le condoglianze della redazione de Il Piccolo