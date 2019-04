Domenica gustosa con Platea Cibis

Ultimo giorno per Platea Cibis in viale della Repubblica, ad Alessandria. A pranzo e a cena si potranno gustare prodotti tipici nostrani come gli agnolotti e il salamino di Mandrogne ma anche specialità siciliane come “pane ca meusa”, arancini e cannoli, e poi il porceddu sardo, la focaccia e le trofie dalla liguria, il pesce fritto dalla Puglia, la porchetta romana gli arrosticini di pecora ddell'Abruzzo, la scottona marchigiana... E poi paella dalla Spagna, birre artigianali dal Belgio, e altre specialità da Olanda e Stati Uniti. Sempre oggi, in piazza Garibaldi, raduno di auto e moto d’epoca. Partenza alle 10.30, poi tour in Monferrato.