Pioggia e vento, niente festa per gli 851. E nevica in provincia

Il vento e la pioggia che nel corso della notte e ancora questa mattina hanno imperversato su città e provincia stanno creando qualche disagio: ad Alessandria, ad esempio, annullata la festa in piazza Duomo per il compleanno numero 851. Confermati, invece, gli eventi di ALEMeraviglia nel pomeriggio in centro storico e lo street food con i concerti live, in serata, al Parco Italia.

Nevica, intanto, sulle alture di Cabella Ligure e - segnala la Protezione Civile - a un'altezza di 500/600 metri al confine con la Liguria. Nel corso delle prossime ore potrebbero essere imbiancate anche le colline dell'Alto Monferrato, mentre dalla serata la situazione dovrebbe migliorare sull'intero territorio, con il sole a partire dalla giornata di domani.