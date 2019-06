Fermata la banda di rapinatori seriali in villa

Quella che vedete in foto è la banda di albanesi considerata autrice di rapine. Quattro persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto. Colpi anche nella nostra provincia.

La conferenza stampa al Comando provinciale, presieduta dal colonnello Michele Lorusso, è in atto. I quattro sono ritenuti responsabili di reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine in abitazione, detenzione e porto illegale di armi, oggetti ad offendere ed arnesi atti allo scasso, ricettazione, lesioni personali aggravate. L’operazione è stata portata a termine dalla Compagnia carabinieri di Casale, diretta dal capitano Christian Tapparo. Inchiesta partita dal colpo di Cellamonte avvenuta lo scorso 29 novembre. Seguono aggiornamenti.