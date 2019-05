Tenta il colpo in un'agenzia di assicurazioni

E' stato arrestato alle prime luci dell’alba di martedì (21 maggio) dagli agenti delle Volanti: Salvatore Mortillaro, 66 anni, è accusato di tentato furto aggravato ai danni di una agenzia di assicurazione del quartiere Pista. L'allarme è scattato verso le 3.45 in via Aspromonte, in Alessandria. Sul posto sono intervenuti le Volanti. Una volta in cortile, gli agenti hanno trovato il 66enne, nascosto su un terrazzo al piano rialzato: dopo aver utilizzato degli arnesi atti allo scasso, era riuscito a forzare le persiane dell’ufficio rompendo il vetro della porta finestra.

La segnalazione è stata fatta da un condomino che aveva udito dei rumori, quindi ha visto il malvivente armeggiare sulla porta finestra. Mortillaro è stato arrestato in flagranza di reato per il tentato furto aggravato. Il provvedimento è stato convalidato, ed è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.