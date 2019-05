Domenica alle urne. E poi la nostra 'Maratona'

Election Day domenica per Europee (sedici liste nella circoscrizione Nord Ovest per eleggere 20 parlamentari. Cinque alessandrini in lizza. Un voto politico che può avere risvolti anche sul Governo), Regionali (sono quattro i candidati alla presidenza. Chiamparino cerca conferme. Cirio è la nuova scommessa. Dovranno fare i conti con le ambizioni di Boero e Bertola) e Amministrative (in provincia vanno al voto 139 Municipi. I riflettori sono puntati su Casale, Novi, Tortona e Ovada, ma è sfida accesa anche in molti paesi).

Sul giornale in edicola dodici pagine di approfondimenti, analisi, riflessioni e chiarimenti sulle modalità di voto. Poi, dalle 23 all'1 di domenica e dalle 7 alle 24 di lunedì 27, la nostra 'Maratona Elettorale' in collaborazione con Radio Gold: una lunga diretta in tivù e in streaming sui siti con aggiornamenti in tempo reale, commenti e interviste.