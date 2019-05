"Bisogna agire per salvare il pianeta"

"Bisogna agire, e farlo in fretta, per salvare il nostro pianeta": l'appello, purtroppo finora inascoltato da gran parte dei governi del mondo intero, è stato rilanciato questa mattina dai ragazzi di Fridays for Future, che hanno manifestato in centro, ad Alessandria, per la difesa dell'ambiente.

"Se non si farà qualcosa nel giro di pochi anni, entro il 2050 lo scioglimento anticipato del permafrost e dei ghiacciai provocherà disastri", hanno spiegato i giovani anche ad alcuni alessandrini che domandavano, incuriositi, il motivo del corteo. Chissà se accadrà davvero, e se la popolazione del pianeta deciderà di dare una mano a chi è interessato a proteggere un futuro che è, doverosamente, tutto da vivere.