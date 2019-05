Europa, Regione, Comuni: ecco per cosa si vota

Sedici liste nella circoscrizione Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia), con un massimo di 20 candidati e un minimo di tre. Destinazione il Parlamento europeo. Del folto plotone saranno eletti in venti (76 in tutta Italia). Cinque i candidati alessandrini, tra cui due uscenti, Daniele Viotti (Pd) e Tiziana Beghin (Movimento Cinque Stelle). Numero 3 del Partito democratico è Enrico Morando, già viceministro all’Economia; in lizza anche Maria Rosa Porta di Forza Italia e Vittoria Poggio della Lega. Quattro candidati a presidente della Regione Piemonte: Sergio Chiamparino, classe 1948, presidente uscente, cerca una riconferma forte di sette liste: Pd (nell’Alessandrino i candidati sono Domenico Ravetti, Paola Cavanna, Paolo Filippi, Noemi Podestà), +Europa (Glauco Camporini, Laura Venditti, Fabrizio Amerelli, Giovanna Randazzo), Italia in Comune (Antonella Ricci, Andrea Ferrua, Salvatore Auriemma), Moderati (Claudio Falleti, Dino Angelini, Alfonsino Bassi, Stefania Piantato), Sì-Demos (Paola Ferrari, Mauro Vaccamorta, Andrea Bes, Alfredo Monaco), Liberi Uguali Verdi (Walter Ottria, Mauro Trombin, Vincenzo Costantino, Concetta Increta), Piemonte del Sì (Michele Gallizzi, Aurora Mulas, Titti Palazzetti, Adriano Reale). Lo sfidante più accreditato è Alberto Cirio, classe 1972, europarlamentare uscente, già assessore nella Giunta Cota, che gode dell'appoggio di Forza Italia (Luca Rossi, Gianfranco Baldi, Davide Buzzi Langhi, Maria Rosa Porta), Sì Tav (Giorgio Rondano, Antonietta Mirra, Fabio Boveri, Franca Arcerito), Lega (Giovanni Battista Poggio, Marco Protopapa, Cinzia Lumiera, Franco Ghiglia), Udc (Giovanni Barosini, Stefano Barbero, Maria Giovanna Giglio, Giorgio Torre), Fratelli d'Italia (Vincenzo Amich, Fabrizio Priano, Cherima Fteita, Antonio Armano). Bertola e Boero. Una lista sola per il candidato a presidente dei Cinque stelle, Giorgio Bertola, classe 1970 (Sean Sacco, Sonia Fogagnolo, Gian Luca Loreggia, Silvia Gambino) e per il Popolo della famiglia che candida alla presidenza Valter Boero, classe 1954 (Valter Boero, Antonia Bassignana, Margherita Ruffino e Gianluca Valpondi). Si vota in 139 comuni della nostra provincia, per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali. Quattro i centri zona, tre dei quali (Casale, Novi e Tortona) con più di 15.000 abitanti, quindi con possibilità di andare al ballottaggio. A Casale sono 6 i candidati a sindaco: Luca Gioanola (centrosinistra), Federico Riboldi (centrodestra), Johnny Zaffiro (Bene comune), Marco Rossi (Cuore del Monferrato), Giorgio Demezzi (Ritrovare Casale) e Alberto Costanzo (Casa Pound). Novi Ligure schiera il sindaco uscente Rocchino Muliere (centrosinistra), sfidato da Gian Paolo Cabella (centrodestra) e Lucia Zippo (Cinque stelle). Quattro i candidati a Tortona: l'uscente Ginaluca Bardone (centrosinistra) e gli sfidanti Federico Chiodi (centrodestra), Gino Bartalena (Cinque stelle) e Orazio Barabino (Casa Poud). L'altro centro zona al voto è Ovada, con il sindaco uscente Paolo Lantero (centrosinistra) a cui si contrappongono Pier Sandro Cassulo (centrodestra) e Mauro Lanzoni (Cinque stelle).