Impigliato col parapendio su un pioppo alto 20 metri

Paura in volo oggi pomeriggio nel Tortonese. Uno spettacolare salvataggio è stato messo in atto oggi pomeriggio a Brignano Frascata: le squadre dei Vigili del Fuoco di Tortona e Alessandria, insieme ai colleghi del Nucleo elicotteristi di Torino sono intervenute per soccorrere il pilota di un parapendio rimasto impigliato su un pioppo alto venti metri. L’operazione ha richiesto l’intervento congiunto di più vigili del fuoco. Gli uomini del Saf (nucleo speleo alpino fluviale) sono riusciti ad imbragare il pilota riportandolo a terra incolume.