Mercato Coperto già preso d'assalto dagli alessandrini

E' stato inaugurato questa mattina, in via Guasco angolo via Savonarola, il nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica, dove il martedì e il sabato dalle 8 alle 14 - grazie a una quindicina di stand gestiti direttamente da agricoltori e produttori - si potranno acquistare frutta e verdura, formaggi, carne, salumi e miele, ma anche confetture, farine e prodotti da forno, rigorosamente 'a km 0'.

E' il primo ad aprire in Piemonte e si aggiunge alle altre iniziative settimanali all’aperto firmate Campagna Amica, dislocate sia in città che in tutta la provincia: grande la soddisfazione del presidente e del direttore di Coldiretti, Mauro Bianco e Roberto Rampazzo, che hanno tagliato ufficialmente il nastro del punto vendita insieme al sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, al presidente della Provincia, al presidente della Camera di Commercio Gian Paolo Coscia, a tanti esponenti delle istituzioni e del mondo agricolo locale e regionale e, soprattutto, insieme a centinaia di alessandrini, che hanno sfruttato la prima apertura per curiosare tra i banchetti - peraltro costruiti dai detenuti del carcere alessandrino 'Cantiello e Gaeta', già protagonisti del negozio Social Wood - e acquistare i tesori delle nostre terre.