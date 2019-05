Strappato parte del manifesto elettorale

Elezioni a Lu e Cuccaro. Strappato, in parte, il manifesto elettorale posto davanti al palazzo comunale del piccolo paese monferrino (Cuccaro). Il candidato sindaco dell’unica lista in corsa, questa mattina ha chiesto l’intervento dei tecnici comunali affinché il cartellone venga ripristinato al più presto. Al momento il rattoppo non è ancora stato eseguito.