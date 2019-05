Affluenza: 17,14% per le Europee e 16,80% per le Regionali

Primi dati sull’affluenza alle urne in questa domenica elettorale: ad Alessandria, per le Europee il dato alle ore 12 è pari al 17,14%, per un totale di 12.544 votanti su un totale di 73.168 aventi diritto.



Per le Regionali, invece, alle urne il 16,80% dei votanti, per un totale di 12.535 su un totale di 74.624 aventi diritto.

In tutta Italia, alle Europee al voto il 16,87% degli elettori; in Piemonte, per le Regionali, invece alle urne il 20,56% dei votanti.