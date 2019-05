Affluenza Alessandria ore 19: Europee 43,24%, Regionali 42,36%

Nuovo aggiornamento dei dati sull'affluenza alle urne nel territorio del Comune di Alessandria: alle ore 19, per le Europee si è recato al voto il 43,24% degli elettori, ovvero 31.642 votanti su 73.182 aventi diritto al voto; per le Regionali, invece, il dato è pari al 42,36%, ovvero 31.612 votanti su un totale di 74.623 aventi diritto al voto.

In tutta Italia, il dato per le Europee è del 43,2% dei votanti; in Piemonte, invece, dato ben più alto per le Regionali anche rispetto ad Alessandria: alle urne infatti il 49,72% degli aventi diritto. Bene la provincia di Alessandria, con una affluenza del 49,86%.