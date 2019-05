La redazione è pronta: alle 23 la diretta

Tutto è pronto per la maratona elettorale promossa da Il Piccolo, Radio Gold e Alessandria News. Nella nostra redazione di via Parnisetti 10, Alessandria, sono stati definiti anche gli ultimi dettagli in vista della lunga diretta che potrete apprezzare anche su questo sito, oltre che sul canale 654 del digitale terrestre. Dalle 23 di stasera all'1 di notte e domani, lunedì, dalle 7 alle 24, vi informeremo in tempo reale sull'esito di Europee, Regionali e Comunali, con numeri, commenti e interviste.