Alessandria, quattro eletti verso Torino

E' ancora incerto il numero dei consiglieri che dalla nostra provincia entreranno in consiglio comunale: per l'ufficialità non manca solo il termine dello scrutinio nelle sezioni, che in questo momento sono 498 su 537, ma anche il conteggio dei 'resti' con le altre province, in particolare quella di Cuneo.

A 'ballare' è l'eletto di Forza Italia - che in base alle preferenze sarebbe il presidente della Provincia, Gianfranco Baldi (2.623 contro le 1.460 del vicesindaco di Alessandria, Davide Buzzi Langhi) - anche se la tendenza sembra essere negativa, con poche chance per il partito di Silvio Berlusconi di mandare, da Alessandria, un eletto a Torino.

Certi del seggio, invece, i leghisti Marco Protopapa (3.732 voti) e Daniele Poggio (3.059), il 'dem' Domenico Ravetti (3.415) e il pentastellato Sean Sacco (553).