Bomba d'acqua, disagi in provincia

Disagi in alcune località della provincia a causa di una cosiddetta "bomba d'acqua" che si è abbattuta, pochi minuti fa, in particolare nella fascia tra Quargnento e San Salvatore Monferrato, con interessamento di Quargnento, Castelletto e della frazione Giardinetto. Strade allagate, un'auto fuori strada (a Giardinetto), disagi vari. Problemi, a causa del maltempo, anche a Tortona, dove, in questi minuti, stanno intervenendo i vigili del fuoco.