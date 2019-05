Onda Verde: la Lega domina in provincia e trascina il centrodestra

Casale, Tortona, Novi, Torino, Piemonte, Strasburgo e Bruxelles. L’onda verde è stata lunga ma non anomala. Ha raggiunto il cuore dell'Europa e le periferie d'Italia. Era nel vento. Soprattutto nella nostra provincia. Un’onda gonfiata dalla Lega sulla cui cresta hanno trovato posto Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Il Partito Democratico si è scansato e si è goduto lo spettacolo tenendo la testa fuori dall’acqua. I Cinque Stelle, invece, sono stati travolti dal flutto e hanno provato, per la prima volta, la sensazione soffocante dell’apnea e la pressione della sconfitta. La provincia di Alessandria si è scoperta nuovo feudo di Matteo Salvini, controllata, curata e condotta dal fido Riccardo Molinari, leghista per vocazione e per formazione che ha messo a frutto tutta la gavetta della scuola politica e che ha saputo animare l'entusiasmo per una materia, la politica, che sembrava essere stata messa al margine dell'interesse pubblico.

Un entusiasmo che ha saputo calamitare voti nell’intera area del Centro Destra dando muscoli e velocità anche a Forzisti e Fratelli. Ora la provincia sarà fortemente rappresentata da un drappello di quattro (o forse anche cinque) consiglieri regionali e un assessore in pectore.

