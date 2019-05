Regione Piemonte: Cirio al 50 per cento dei voti

POLITICA - 22:30

Alberto Cirio è ora al 50,02% (1.016.783 voti), Sergio Chiamparino con 727.685 voti è al 35,80%.



[AGGIORNAMENTO] Non ha atteso che si terminasse lo spoglio per la telefonata di prassi. Sergio Chiamparino, governatore uscente, ha chiamato Alberto Cirio, leader della coalizione di centrodestra, congratulandosi per la vittoria.

Cirio si sta attestando a quasi il 50% (49,86), mentre il candidato del centrosinistra si è fermato a 36,26.

Giorgio Bertola (M5S) 13,16%, e per il candidato del Popolo della famiglia, Valter Boero, bloccato allo 0,72%.



Alle ore 20,30, con 3350 seggi scrutinatI su 4807, il candidato del centro destra alla presidenza delle Regione Piemonte Alberto Cirio ha raccolto 709.571 voti pari al 49,60%. Il presidente uscente, Sergio Chiamparino, candidato del centro sinistra, con 523851 voti, raggiunge il 36,62%.

Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle, si ferma al 13,07%. 0,71% dei voti per il candidato del Popolo della Famiglia, Valter Boero.