'Pa Social in tour' questa mattina in ospedale

Questa mattina, dalle 9.30 alle 13.30 nel Salone di Rappresentanza dell’ospedale 'Santi Antonio e Biagio' di Alessandria, i professionisti aziendali, insieme a tutti gli operatori sanitari esterni e i comunicatori interessati, avranno la possibilità di assistere a un corso tenuto da esperti della comunicazione e dell’utilizzo dei social media per le pubbliche amministrazioni.

Sarà infatti l’Azienda ospedaliera a ospitare l’unica tappa del Piemonte di 'Pa Social in tour: Linkedin per enti e aziende pubbliche', il workshop nato dalla collaborazione tra l’associazione Pa Social e Linkedin Italia. L’obiettivo primario è quello di diffondere e sviluppare un positivo e sempre più professionale utilizzo di Linkedin per il settore pubblico-sanitario attraverso un mix di formazione, divulgazione e scambio di buone pratiche.

"Grazie ai social media, un’Azienda ospedaliera come la nostra può aprirsi con trasparenza, e nello specifico con Linkedin aprire delle finestre professionali utili a una rete virtuosa tra gli stessi dipendenti e in sinergia con professionisti di altre realtà - ricorda il dg Giacomo Centini - Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle policy aziendali e della privacy delle persone che scelgono di curarsi nei nostri ospedali".