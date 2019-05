Alberto Colombo non è più il mister dei Grigi

"Alberto Colombo non sarà l’allenatore dell’Alessandria calcio per la prossima stagione". Con questo annuncio, pubblicato pochi minuti fa sul sito della società, l'ufficialità che le strade dei Grigi e del tecnico che li ha guidati per tre mesi, si separano. Ringraziamenti di rito, a lui e al suo staff, "per l’opera positiva e competente", anche gli auguri "affettuosi". per il proseguimento della carriera. Non c'era un contratto in essere e, dunque, non è un divorzio, ma il fatto che, presentando l'incontro di lunedì, si fosse parlato solo di organigramma dirigenziale ha lasciato intuire un cambio. Che ci sarà e sarà la prima scelta del nuovo ds e della società. Quasi sicuramente in un secondo momento rispetto all'investitura di Artico