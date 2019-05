Lavoratori UilTucs verso Roma per il Ccnl Pulizie

E' in partenza (l'appuntamento è fissato per le 9 al casello di Alessandria Ovest) alla volta di Roma un pullman di lavoratori seguiti dalla UilTucs, che parteciperanno domani alla manifestazione per il rinnovo del Ccnl Pulizie e Multiservizi, scaduto da oltre sei anni.

"Stiamo parlando - spiegano dal sindacato - di 600mila lavoratori in Italia che svolgono servizi essenziali di pulizia negli ospedali, nei tribunali, nelle scuole, in Posta, nelle caserme, in banca e in numerosi altri uffici. Sono soggetti deboli, che hanno pagato pesantemente le conseguenze della crisi economica, vedendosi ridurre i contratti individuali e il monte ore lavorato che, per molti, è pari a meno di 15 ore di lavoro a settimana. Inoltre, subiscono forti ripercussioni relativamente alla modifica della Legge sugli Appalti, proprio come accade con il Decreto Sblocca Cantieri, che ripristina il massimo ribasso per l’aggiudicazione, allargando sempre più il ricorso a subappalti".

La manifestazione coincide con lo sciopero nazionale per l’intera giornata di lavoro di venerdì 31 maggio "e nasce - aggiungono dalla UilTucs - per denunciare questa prassi e il mancato rispetto delle leggi che porta, come raccontiamo sempre più spesso, all’estromissione dei lavoratori dall’azienda, alla riduzione o, peggio, al mancato pagamento della retribuzione spettante e quindi alla perdita del posto di lavoro".