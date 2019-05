'Maratona elettorale', i numeri di un successo

L'impressionante risposta del pubblico alla maratona elettorale di Radio Gold, Il Piccolo, Alessandrianews, Il Novese e l'Ovadese ha stupito prima di tutto editori e giornalisti. La straordinaria partecipazione dei cittadini al racconto delle elezioni europee, delle regionali e delle amministrative del 26 maggio ha dimostrato la grande attenzione per il territorio e la voglia dei cittadini di essere informati in tempo reale.

Lo dicono i numeri, imponenti. Nei due giorni di diretta tv, web e radio, dati alla mano, almeno un alessandrino su tre ha sfruttato i canali che hanno proposto l'Election day delle nostre testate per avere aggiornamenti sull'ultima tornata elettorale. Su radiogold.it, ilpiccolo.net e alessandrianews.it gli utenti unici che hanno consultato i siti sono stati in tutto 138.542. Oltre 35.000 gli ascoltatori in radio e 13.700 le visualizzazioni dello streaming video della diretta sui siti e sui canali social, a cui si deve aggiungere il dato relativo agli spettatori della tv sul canale digitale terrestre 654 di Radio Gold Tv, visibile in tutto il Piemonte e con riscontri anche da telespettatori di diverse province, oltre ovviamente a quelle alessandrine.



Un grande e lusinghiero risultato, frutto di uno sforzo organizzativo, che ha avuto il suo culmine domenica e lunedì scorsi. L'epilogo di un lavoro preparatorio che ha poi portato a 20 ore di diretta, di cui 17 consecutive, e all'avvicendarsi, davanti alle telecamere delle redazioni del Piccolo e Radio Gold, di oltre 60 ospiti. Un esperimento unico, infatti, che ha unito due redazioni, capaci di amalgamarsi perfettamente e di arrivare a una sintesi fluida e completa su più mezzi differenti.



Sembrava una follia, invece è stata una meravigliosa avventura grazie a tutti voi.