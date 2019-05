Cirio lunedì a Novi per sostenere Cabella

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, lunedì sarà a Novi Ligure per incontrare gli elettori di una città che si sta preparando al ballottaggio e per sostenere Gian Paolo Cabella nella corsa verso la poltrona di sindaco.

Il neo eletto presidente della Regione Piemonte incontrerà la popolazione alle 18 nella biblioteca civica di via Marconi: annunciata anche la presenza di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, e di Daniele Poggio, coordinatore della Lega in provincia di Alessandria, neo consigliere regionale e da più parti indicato come papabile assessore all’Agricoltura della giunta regionale del Piemonte che sarà guidata proprio da Cirio.