La mappa dei centri occupati: i rischi

La mappa degli edifici occupati abusivamente è ben nota, ed estesa. Dal Forte Guercio, il cui portone è praticamente invalicabile, all’ex caserma dei Vigili del Fuoco passando per l’ex asilo del Monserrato, ci sono aree fuori controllo dove, chi li frequenta, non pare essere in sicurezza.

Sul giornale oggi in edicola tutti gli approfondimenti.