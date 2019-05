'Piccolo Sportivo da Oscar', oggi la finalissima

Il giorno dei verdetti è arrivato: oggi la finale di 'Piccolo sportivo da Oscar', il concorso ideato e organizzato da Il Picoclo e Radio Gold, per far conoscere i protagonisti dello sport giovanile in provincia. Tre categorie, 24 finalisti. Nei 'baby' (4 - 7 anni): Tommaso Amoretti, Edoardo Baroni, Alice Brunetti, Emma Giacobbe, Vittorio Spagarino, Gemma Strazzacappa, Alessio Stamgo e Daniel Testi. Negli 'junior' (8 - 11 anni) Anthony Franzé, Leonardo Gai, Cristian Garofalo, Mattia Ongarelli, Giorgia Torti, Carlotta Triches, Edoardo Varnero, Carolina Zamboni. Negli 'expert' (12 - 14 anni) Riccardo Boniolo, Marcello Carena, Giada Ivaldi, Mattia Levati, Eros Martinati, Emiliano Palumbo, Andrea Scala e Alessandro Sciacca. Oggi, a The Garden (via Casale, San Michele), la premiazione: dalle 16.30 sfileranno tutti i protagonisti in attesa di conoscere i vincitori dei tre oscar e del superoscar, che sarà per il più votato in assoluto. Per la società con il maggior numero di preferenze in tutto il concorso l'oscar è un buono acquisto da utilizzare per materiale sportivo. Tre i riconoscimenti speciali: al tecnico dell'anno, Giuseppe Maurizio Fossati della Novese calcio femminile, 'fair play' a Special Team Alessandria, per la sua preziosa opera di inclusione, che abbatte barriere e facilita l'accesso allo sport per tutti. Una targa speciale, da Muda&Partners - Futura Infanzia alla società con il maggio numero di concorrenti.

Una festa aperta a tutti, con gli sponsor del concorso e della finale: Centrale del Latte di Alessandria e Asti, Alessandria Calcio, Avis Alessandria, Cantieri Sportivi, Caniggiabus, Muda&Partners , Fondazione Futura Infanzia, Novelli 1936 Mercedes.

Invitati, insieme agli atleti, allenatori, dirigenti, società, compagni di squadra e di scuola, familiari, tutti coloro che vogliono vivere un pomeriggio di sport. A The Garden, dalle 16.30