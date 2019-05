Un papavero in soccorso ai bilanci del Comune?

Uno dei settori più colpiti dai tagli al Bilancio di Palazzo Rosso è quello del verde pubblico: per cercare di risparmiare laddove possibile, meno tagli e meno cure nei giardini e nelle aiuole della città.

Così, ci si è messi al lavoro per trovare soluzioni alternative: grazie al supporto dell’assessore Giovanni Barosini, il responsabile del Giardino botanico, Angelo Ranzenigo, da qualche mese si sta adoperando per una sperimentazione con i cosiddetti ‘wildflowers’, fiori selvatici a bassa manutenzione. E i risultati, per ora, «sono stupefacenti».

