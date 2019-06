Martedì 'faccia a faccia' Cabella-Muliere

Sarà l'unico ballottaggio della provincia e Il Piccolo, Il Novese, L'Ovadese e Radio Gold saranno di nuovo insieme, martedì 4 giugno, per presentarlo ai novesi attraverso un confronto appassionante.

Al Museo dei Campionissimi - martedì 4 giugno alle 21 - si troveranno l'uno di fronte all'altro i due candidati sindaco, Gian Paolo Cabella e Rocchino Muliere: un dibattito per capire idee e progetti dei due politici che, per la prima volta in questa campagna elettorale, si affronteranno guardandosi negli occhi.

Il 26 maggio le urne avevano consegnato il vantaggio, per soli 395 voti, dell'esponente di centrodestra, Gian Paolo Cabella, sull'avversario di centrosinistra, Rocchino Muliere. Uno scarto minimo che ha determinato l'ulteriore appendice elettorale del 9 giugno, data che porterà gli elettori novesi alle urne per il verdetto finale.

Il Piccolo, Il Novese e L'Ovadese e Radio Gold, a pochi giorni dal voto, proporranno quindi un confronto politico che possa fornire altri elementi ai cittadini chiamati al voto. Un duello leale da non perdere, grazie alla disponibilità di entrambi i candidati.

Non perdetevi questa sfida. Vi aspettiamo.