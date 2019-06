Pride, ci siamo: alle 16 si parte

Il pride alessandrino è pronto a decollare. Alle 16 di oggi, sabato, in viale della Repubblica partirà il festoso corteo che attraverserà il centro. Poi, al Parco Italia, la festa, fino all'ora di cena quando ci si trasferirà alla Ristorazione sociale per gustare i prodotti Slow Food e continuare fino a notte all'insegna della musica. E' un pride "contro ogni discriminazione", una festa colorata, una rivendicazione di diritti, non solo del mondo Lgtb. "Tessere le identità", che sta a capo dell'organizzazione, ha lavorato a fondo, coinvolgendo molte realtà cittadine. Per ammirare e "sostenere" carri e gruppi sono prevista 4.000 persone. La splendida giornata di sole, però, potrebbe essere un ulteriore stimolo per far lievitare il numero.