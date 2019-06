Migliaia di persone al Pride: è stata davvero la festa di una città

Migliaia di persone - secondo gli organizzatori di Tessere le Identità "oltre 5mila" - hanno seguito la prima edizione del Pride alessandrino, nel pomeriggio: un allegro e colorato corteo che dai giardini pubblici ha attraversato il centro per arrivare fino al Parco Italia, sul LungoTanaro.

Tante associazioni, tante realtà del territorio e non solo sono state protagoniste della manifestazione insieme, però, a tanti alessandrini, che specialmente in corso Roma, piazzetta della Lega e via Milano hanno fatto da cornice al serpentone di partecipanti filmato, scattando foto e applaudendo.

La festa, però, non è finita: in serata, infatti, cena (offerta dalla Condotta Slow Food di Alessandria) e concerti alla Ristorazione Sociale, in viale Milite Ignoto 1.