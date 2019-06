Artico, solo questione di ore per il ritorno in Grigio

Sarà ds o responsabile dell'area tecnica? La definizione ha un valore relativo, conta che fra poche ore Fabio Artico inizia la sua seconda vita 'calcistica' in Grigio. Domani, alle 10.30, la presentazione. nella sala stampa del Moccagatta: proprio come 12 anni fa, da calciatore, e il suo ruolo, anche questa volta, è strategico. Per quali obiettivi dovrà lavorare lo dirà il presidente Luca Di Masi, e, anche, con quali e quanti mezzi. Anche se da solo o con collaboratori, dopo l'uscita di scena di Alessandro Soldati. L'Alessandria potrebbe avere, la prossima stagione, anche un direttore generale: per queta carica molto probabile la soluzione interna, perché è ruolo che, di fatto, Luca Borio ricopre. Sicuramente la prima scelta è quella del tecnico, dopo aver deciso di non confermare Alberto Colombo: in pole position Crostiano Scazzola, che piace anche alla pro Vercelli, ma la trattativa per la cessione della società vercellese possono giocare a favore dell'Alessandria. Interessa anche Vito Grieco, che ha pressioni insistenti da Modena, dove è stato giocatore e dove lo vorrebbero in panchina, visto che l'ex della Pro ha dichiarato di non farne una questione di categoria. In molti gradirebbero il ritorno di Michele Marcolini, che però è nel mirino del SudTirol. Sarà la prima scelta di peso per Artico, da cui si potrà capire anche riosrse e programmi. Intanto dal campo arrivano verdetti importanti: non basta all'Imolese vincere al Garilli 2-1, passa la squadra di Franzini, che non avrà, però Bertoncini, espulso. Da Imola torna all'Alessandria Giacomo Sciacca, in evidenza anche questa volta, rinforzo prezioso per la difesa. Avversaria del Piacenza nella prima finale per la B il Trapani, 1-1 in casa dopo il 2-2 a Catania, che chiude in 8. L'altra finale è tra il Pisa, che batte anche in casa l'Arezzo, rete al 42' della ripresa di Izzillo. Avversaria sarà la Triestina, Costantino e Granoche per il 2-0 alla FeralpiSalò. Nei playout il primo atto è della Lucchese, 1-0 sul Bisceglie. Sabato prossimo il ritorno in Puglia