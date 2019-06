Festa della Repubblica, celebrazioni in Cittadella

Celebrazioni, oggi, per il 73° anniversario di Fondazione della Repubblica Italiana: appuntamento alle 11, in Cittadella, per lo schieramento dei Reparti di formazione alla Porta Reale e la cerimonia dell’Alzabandiera, quindi alle 11.15 - al monumento ai Caduti in piazza d'Armi - sfilamento dei Reparti di formazione, ingresso nello schieramento dei Labari delle Associazioni e dei Gonfaloni e cerimonia di Onore ai Caduti con la deposizione di una corona d’alloro, seguita dagli interventi delle autorità.

Al pomeriggio, poi, in prefettura, la consegna delle onorificenze per la Festa della Repubblica.