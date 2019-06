Mensa scolastica, aperte le iscrizioni per il prossimo anno

Sono state aperte sabato - e lo saranno fino a lunedì 1° luglio - le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno 2019/2020: procedura attraverso il Portale genitori all’indirizzo www2.itcloudweb.com/alessandriaportalegen, utilizzando codice utente e password già in possesso per i vecchi iscritti.

Nel caso in cui il sistema rilevasse situazioni di debito, l’iscrizione online verrà bloccata e l’utente dovrà effettuare i pagamenti dovuti entro e non oltre il 1° luglio per poter procedere con l’iscrizione.

Chi dovesse invece iscriversi per il primo anno, invece, deve andare al link www2.itcloudweb.com/iscrizioninetalessandria, inserire il codice fiscale dell’alunno e premere il tasto verde ‘Sono un nuovo iscritto’. Palazzo Rosso ricorda che, in caso d’iscrizione di più fratelli, sarà necessario effettuare un’adesioni per ogni bambino e iscrivere tutti con il nominativo dello stesso genitore/tutore.