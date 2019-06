Cade dalla moto mentre va scuola

Tanto spavento, ma fortunatamente conseguenze non drammatiche, in seguito all’incidente stradale verificatosi stamane, poco prima delle 8, a Novi Ligure, nella rotatoria stradale posta all’incrocio tra via Pietro Isola e via Carlo Acquistapace.

Nell’affrontarla in sella a uno scooter, una ragazzina di 16 anni ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava per recarsi a scuola ed è caduta, riportando lesioni che hanno indotto i soccorritori a trasportarla al Pronto soccorso dell’ospedale ‘San Giacomo’. Non è in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’incidente e su un’eventuale collisione con un altro veicolo stanno effettuando accertamenti i carabinieri della Compagnia di Novi Ligure. È intervenuta anche l’equipe medica del soccorso di emergenza 118, che ha provveduto a prestare le prime cure e al trasporto all’ospedale della studentessa ferita.

L’incidente si è verificato in un’ora di punta del traffico e nei minuti necessari per prestare soccorso alla giovane e per effettuare i rilievi utili alle indagini, si sono formate code e rallentamenti del traffico nella zona ovest della città.