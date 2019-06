Cinque lavoratori in nero in un capannone in periferia

Continuano i controlli da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria: nel corso di una recente verifica, sono stati colti segnali di un possibile impiego di lavoratori in nero in un capannone, gestito da una società cinese, ubicato in una zona periferica di Alessandria.

Un team ispettivo, entrato nel sito, ha trovato 12 lavoratori, di cui 5 in nero (2 di nazionalità cinese e 3 di nazionalità senegalese), senza contratto di lavoro e senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale. Tutti erano adibiti all’operazione di etichettatura di capi di abbigliamento destinati alla vendita nei negozi cinesi.

Gli ispettori hanno perciò proceduto a sospendere l’attività imprenditoriale, a far assumere i lavoratori irregolarmente occupati e a irrogare le previste sanzioni.