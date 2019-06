Cinque operai 'in nero' nel capannone dell'abbigliamento cinese

ALESSANDRIA - In un capanone della periferia di Alessandria l'Ispettorato del Lavoro ha scoperto cinque lavoratori in nero, senza contratto di lavoro e senza alcuna copertura assicurativa e previdenziale impiegati nell'etichettatura di capi d'abbiglimento destinati ai negozi cinesi. Al momento dell'ispezione erano presenti 12 persone, ma solo 5 (2 cinesi e 3 senegalesi) erano in nero.

In applicazione delle previsioni normative gli ispettori hanno proceduto a sospendere l’attività imprenditoriale, a far assumere i lavoratori irregolarmente occupati e ad irrogare le previste sanzioni amministrative.