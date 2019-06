"Foreste in fumo": quali sono le cause della distruzione delle foreste?

ALESSANDRIA - Le foreste primarie catturano carbonio e forniscono ossigeno, sono il più grande serbatoio di biodiversità del pianeta, racchiudono all’incirca il 90% delle specie animali e vegetali viventi, ma la deforestazione avanza più che mai e contribuisce al riscaldamento globale. "Ognuno può fare la propria parte per fermarla, informandosi sulle cause a cambiando abitudini": questo è l’intento dell’iniziativa di AgireOra Alessandria con Foreste in fumo, una serata informativa sulle principali cause della distruzione delle foreste primarie, non a caso nella Giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno, con la proiezione di due docufilm firmati Patrick Rouxel: Green e a seguire Alma. Dal 2003, Patrick Rouxel dedica il suo tempo a fare film di sensibilizzazione sulla deforestazione e la perdita di biodiversità.



Appuntamento mercoledì 5 giugno a partire dalle 20,45 al Centro Congressi in piazza Fabrizio De André 76 con ingresso libero.