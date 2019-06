Per Marenco (ex Borsalino), una bancarotta fraudolenta per oltre 4 miliardi

Concluse le indagini sul crac miliardario del bancarottiere astigiano Marco Marenco, noto ad Alessandria per aver avuto, nella galassia delle società che gestiva, anche la storica Borsalino. La Guardia di Finanza di Torino e Asti ha definito il quadro dell’inchiesta e consentito di capire la portata del fallimento in cui è stato coinvolto Marenco. Le persone denunciate sono 51, il dissesto societario si aggira intorno ai 4 miliardi, con la bellezza di un miliardo e mezzo di euro - secondo gli inquirenti - distratti dal patrimonio fallimentare. Inoltre, nel corso dell’inchiesta, sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni per un valore complessivo di 107 milioni. L'approfondimento sul 'Piccolo' di domani