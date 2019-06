Il Geirino potrebbe ricordare Stefano Farina

OVADA - Il campo principale del Geirino intitolato alla memoria di Stefano Farina? Dell'ipotesi, più che probabile, si è parlato l'altra sera al campo Moccagatta di via Gramsci per la presentazione del libro pubblicato da Stellio Sciutto per raccontare il passato recente e più lontano nel tempo del calcio ovadese. «Credo – è intervenuto lo stesso autore del volume "L'Ovadese al Moccagatta" – che la città non debba dimenticare uno dei suoi figli più illustri, Stefano Farina, a cui vorrei venisse dedicato il Geirino». A cogliere al volo l'assist è stato il sindaco, Paolo Lantero. «Trovo sia una proposta giusta – ha replicato – A dire il vero, ci stiamo già lavorando». Farina, scomparso nel 2017 per un male incurabile, è stato arbitro di Serie A e internazionale. Terminata la sua carriera ha proseguito la sua esperienza nel monto arbitrale diventando designatore per la Lega di Serie B. La notizia della sua perdita provocò grande dolore e commozione tra i tanti ovadesi che ne apprezzarono le doti umane e all'interno del mondo del calcio.