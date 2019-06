Atletica Ovadese plurimedagliata ai Campionati provinciali

OVADA - Ricco bottino per l'Atletica Ovadese ai Campionati provinciali disputati ad Alessandria nello scorso fine settimana. Dal capoluogo i giovani atleti sono riusciti a portare a casa nove titoli provinciali, cinque argenti e quattro medaglie di bronzo. Fra i vincitori delle medaglie d'oro troviamo Onwara Scioletto nel salto in alto ragazze con 1.28 metri e Ginevra Puppo nel salto in lungo ragazze con la misura di 3.96. Da segnalare anche il primo posto nel getto del peso di Enrico Parodi con 13 metri e 10 e il suo secondo ora nel Vortex con la misura di 57 metri e 56 centimetri. Oro anche per la Staffetta maschile composta da: Ragone, Vacatello, Nespolo e Parodi. Nel getto del peso categoria cadette esulta Camilla De Francesco con la misura di 7.57 metri. Oro anche nel giavellotto con Irene Viotti che migliora nettamente il suo personale.

Anche Flavio Perelli ha ottenuto il metallo più prezioso nei 300 metri e nel salto in lungo con 5 metri e 87 centimetri. Per lui record cadetti della società ma sopratutto il muro dei 6 metri vicino. Da non dimenticarci anche gli argenti di Sophia Repetto nei 60 metri, Zoe Puppo nel salto in Alto, Francesco Torello nel salto in alto e nei 100 ostacoli e di Ilaria Cavanna nel lancio del martello. Infine i 4 bronzi arrivano dalla staffetta ragazze composta da: Rizzo, Puppo, Repetto e Scivoletto. Buon terzo posto per Alice Rizzo nei mille metri con personale di 3.38, per Francesco Nespolo nel getto del peso e per Beatrice Gaggero nel lancio del disco. Non sono state premiate, invece, le performance convincenti di Alice Saponaro, Giada Ferrante, Caterina Esposito, Chiara Trincheri, Lisa Belperio, Sara Terranova, Carlotta Nespolo e Angelica Murchio, che hanno chiuso le rispettive prove a ridosso del podio.