I ragazzi della 'Manzoni' a lezione al Mercato coperto

Un viaggio alla scoperta dei tesori delle nostre terre e, perché no, della sana alimentazione: anche per questo, al Mercato coperto di via Guasco di Campagna Amica e Coldiretti, hanno fatto tappa circa sessanta alunni della scuola media 'Manzoni'.

Accompagnati dalla vice preside Anna Pagella, i ragazzi hanno potuto dialogare con i produttori che ogni martedì e sabato dalle 8 alle 14 animano un luogo "destinato ad essere - sottolineano dall'associazione - non solo un punto di incontro con i consumatori, ma anche di formazione e informazione".

“Il mercato si è trasformato in un’aula didattica - evidenzia il presidente di Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco - Grazie all'azienda 'La Briata' di Casale Monferrato, infatti, abbiamo tenuto una lezione sulla qualità e stagionalità, ma anche su come si realizza un formaggio. I ragazzi hanno potuto manipolare e confrontarsi, partendo dalle peculiarità del settore lattiero-caeario per arrivare al valore del vero made in Italy e del km 0".