Rissa davanti all’Esselunga, quattro arresti

Caos e paura questa sera, verso le 21, nel parcheggio antistante il supermercato Esselunga, in Alessandria. La rissa è scattata tra extracomunitari, alcuni dei quali irregolari. Urla e botte, e ad un certo punto sono spuntati anche cocci di bottiglia e una forbice. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura, gli agenti hanno eseguito quattro arresti. Uno degli extracomunitari (anche lui sottoposto a provvedimento restrittivo) ha riportato una ferita da taglio al braccio ed è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Non è ancora stata stabilita la causa che ha scatenato la violenza. Sono in corso indagini.